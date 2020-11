O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se autoproclamou nesta quarta-feira ganhador das disputas em quatro estados-chave nas eleições de ontem - Pensilvânia, Geórgia, Carolina do Norte e Michigan -, apesar de as apurações ainda não terem terminado e o último deles ter o candidato do Partido Democrata, Joe Biden, projetado pela imprensa americana como vencedor.

No Twitter, Trump declarou sua suposta vitória nesses quatro estados-chave enquanto Biden se aproximava do número de delegados necessário para se eleger - restam seis para chegar a 270 - no Colégio Eleitoral do país, órgão que define o vencedor do pleito, que não é direto.