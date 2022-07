O ex-presidente americano Donald Trump se recusou a desincentivar os invasores do Capitólio quando se pronunciou à nação em 7 de janeiro de 2021, um dia após o ataque, segundo revelações feitas nesta segunda-feira pela comissão do Congresso que investiga o que aconteceu.

A congressista democrata Elaine Luria, membro do comitê, observou no Twitter que o ex-líder republicano foi relutante não só ao dizer às pessoas para irem para casa no dia 6 de janeiro, como já era sabido, mas também ao pedir para que o Departamento de Justiça as processasse.