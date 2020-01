O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reuniu na noite desta terça-feira com os secretários de Estado, Mike Pompeo, e de Defesa, Mark Esper, após mais de dez mísseis atingirem duas bases aéreas que abrigam tropas americanas no Iraque, segundo a imprensa local.

De acordo com jornais americanos, a reunião também contou com a presença do general Mark Milley, chefe do Estado-Maior Conjunto. O encontro ocorreu após o Pentágono confirmar que o ataque foi lançado do Irã.

Em comunicado, o porta-voz do Pentágono Jonathan Hoffman afirmou que ainda não há informações sobre vítimas e que os ataques, uma possível represália do Irã pelo assassinato do general Qasem Soleimani, comandante da divisão de elite da Guarda Revolucionária iraniana, ocorreram contra as bases de Al Asad e Erbil.

De acordo com o Pentágono, nessas bases estão tropas americanas e da coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos contra o grupo jihadista Estado Islâmico (EI). A Casa Branca já confirmou que Trump foi informado e está em contato com a equipe de Segurança Nacional.

Uma fonte da polícia provincial de Al Anbar e outra do Exército iraquiano confirmaram à Agência Efe que ao menos 13 mísseis atingiram a base militar de Al Asad, no oeste do Iraque.

De acordo com a fonte do comando da polícia de Al Anbar, diversos mísseis foram lançados contra a base situada em Al Baghdadi, a oeste da capital provincial, Ramadi, mas ainda não há dados sobre danos materiais ou possíveis vítimas.

Já a fonte do Exército iraquiano detalhou que 13 mísseis impactaram Al Asad e explosões foram ouvidas dentro do perímetro da base, mas também não pôde confirmar se há vítimas.

O vice-presidente dos EUA, Mike Pence, e a esposa, Karen, visitaram essa base em novembro do ano passado, quando serviram uma refeição de Ação de Graças a cerca de 150 militares americanos. Em dezembro de 2018, Trump e a esposa, Melania, também visitaram Al Asad. EFE

lb/vnm