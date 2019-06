O líder do Partido do Brexit, Nigel Farage, revelou nesta terça-feira que se reuniu com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a visita de Estado realizada pelo governante americano ao Reino Unido.

"Boa reunião com o presidente Trump", afirmou no Twitter o líder do partido eurofóbico, que foi fotografado nesta tarde em um veículo quando entrava na residência do embaixador americano na capital britânica, onde o governante americano está hospedado.