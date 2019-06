O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, com o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, e com a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, durante a cúpula do G20, que será realizada nesta semana em Osaka, no Japão.

O anúncio da agenda do presidente americano foi feito pela Casa Branca nesta segunda-feira. Inicialmente, não há previsão de reunião formal com o presidente Jair Bolsonaro, que foi recebido por Trump na Casa Branca em maio.