O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira a suspensão de todos os voos da Europa para o país, com exceção do Reino Unido, para evitar a propagação do coronavírus, em uma medida que entrará em vigor à meia-noite desta sexta (hora local) e durará pelo menos 30 dias.

"Decidi tomar várias medidas fortes, mas necessárias, para proteger a saúde e o bem-estar de todos os americanos. Para evitar que novos casos entrem em nossas fronteiras, vamos suspender todas as viagens da Europa para os Estados Unidos", disse Trump em uma mensagem televisiva para a nação da Sala Oval.

O presidente dos EUA explicou que a proibição anunciada visa fechar a entrada, em suas próprias palavras, a qualquer coisa proveniente do Velho Continente. Entretanto, instantes depois, a Casa Branca, via comunicado, e o próprio Trump, pelo Twitter, esclareceram que o comércio entre as duas partes não seria afetado.

Trump chamou o SARS-CoV-2 de "vírus estrangeiro" e culpou os países europeus por parte da propagação nos EUA. Entretanto, deixou claro que serão abertas exceções para os americanos que queiram voltar para casa, desde que se submetam a uma rigorosa bateria de imagens que descarte a possibilidade infecção.

"A União Europeia não tomou as mesmas precauções (como os EUA) e não restringiu viagens da China e outras áreas com surtos (do vírus). Como resultado, um grande número de novos casos nos EUA foi causado por viajantes da Europa", acusou.

O chefe de governo também anunciou durante o discurso que, devido ao declínio de novos casos na China e na Coreia do Sul, serão reavaliadas as restrições de viagem impostas a esses países.

"Estamos em um momento crítico na luta contra o vírus. Demos um passo que salvou vidas com a ação precoce na China, agora devemos tomar a mesma ação com a Europa", salientou o presidente dos EUA, país com mais de 1,2 mil casos de coronavírus e pelo menos 36 mortes.