O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ligou nesta sexta-feira para o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, para "agradecer pelos esforços para facilitar um diálogo" entre o governo americano e o do Irã, algo que os dois países descartaram na quinta-feira, em meio a um clima de crescente tensão no Golfo Pérsico.

A Casa Branca informou em comunicado sobre a conversa telefônica entre Trump e Abe, que nesta semana visitou Teerã com o objetivo de mediar o início de um diálogo entre EUA e Irã para resolver os atritos dos últimos meses.