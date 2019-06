O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se encontrou com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, na fronteira intercoreana, um breve encontro cheio de simbolismo histórico e com o objetivo de reativar o diálogo entre as duas Coreias.

É a primeira vez que líderes de EUA e Coreia do Norte se reúnem nesta fronteira e, além disso, Trump cruzou a linha divisória e se tornou o primeiro presidente americano a pisar em território norte-coreano.