O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, procura reverter as restrições à exploração florestal, mineradora e energética em 6,75 milhões de hectares da Floresta Nacional Tongass (Alasca), a maior floresta temperada do mundo, informou nesta terça-feira o jornal "The Washington Post".

O jornal informou que o líder já ordenou ao seu secretário de Agricultura, Sonny Perdue, que decrete uma isenção nesse território após discutir o assunto com o governador do Alasca, o republicano Mike Dunleavy.