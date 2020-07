O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, buscará nesta semana mais uma vez cancelar o programa de Ação Diferida para Chegadas na Infância (Daca), que protege da deportação pessoas que chegaram ilegalmente ao país quando crianças, conhecidas como "sonhadores".

De acordo com fontes consultadas pelo jornal "The Hill", o mandatário apresentará nos próximos dias a documentação necessária para cumprir as normas da Suprema Corte e assim suspender o programa de amparo migratório.