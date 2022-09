A ministra das Relações Exteriores do Reino Unido, Liz Truss, foi anunciada nesta segunda-feira como nova líder do Partido Conservador, que está no poder, e portanto será a nova primeira-ministra do país, sucedendo Boris Johnson.

Truss venceu as eleições internas da legenda, nas quais concorreu em rodada final de votação com o ex-ministro das Finanças, Rishi Sunak.