A nova primeira-ministra britânica, Liz Truss, disse nesta terça-feira ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que o Reino Unido manterá seu "apoio à liberdade e à democracia" em seu país, que ela planeja visitar em breve.

Em sua primeira conversa com um presidente estrangeiro após assumir o cargo hoje, a chefe do governo britânico enfatizou que a Ucrânia "pode ??contar com a ajuda de longo prazo do Reino Unido", segundo informou em comunicado Downing Street, sua residência oficial.