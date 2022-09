A nova líder do Partido Conservador e virtual nova primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, prometeu nesta segunda-feira "governar como uma conservadora" e cumprir seu compromisso de baixar os impostos, resolver a crise energética e consertar a saúde pública.

"Fiz campanha como conservadora e vou governar como conservadora. Vou cumprir com impostos mais baixos, com a crise energética (...) e com o NHS (sistema público de saúde)", disse ela em seu primeiro discurso depois de superar o ex-ministro das Finanças Rishi Sunak nas primárias do partido.