O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) reconheceu que a apuração das eleições municipais realizadas neste domingo está "mais lenta do que o esperado", mas negou que se deva a um ataque hacker que aconteceu no início da jornada de votação.

"Em razão de uma lentidão no processo de totalização dos votos, está ocorrendo um atraso para a divulgação dos resultados da apuração", explicou o TSE em comunicado divulgado após o fechamento de todas as seções eleitorais nos 5.569 municípios que foram às urnas no país.