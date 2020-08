A senadora Kamala Harris durante seu primeiro discurso como candidata à vice-presidência dos Estados Unidos. EFE/EPA/BIDEN HARRIS CAMPAIGN HANDOUT

No primeiro ato oficial como candidata a vice-presidente dos Estados Unidos pelo Partido Democrata, a senadora Kamala Harris criticou nesta quarta-feira a gestão do atual presidente americano, Donald Trump, durante a pandemia de Covid-19, afirmou que o país vive um momento decisivo e ressaltou a importância do voto.

"Tudo o que nos interessa, a nossa economia, a nossa saúde, os nossos filhos, o tipo de país em que vivemos, está tudo em jogo. Estamos nos recuperando da pior crise de saúde pública em um século. A má gestão da pandemia por parte do presidente nos inseriu na pior crise econômica desde a Grande Depressão", disse Harris, ao classificar o ano de 2020 como "um momento de consequências reais".