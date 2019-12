Pelo menos quatro pessoas morreram e dezenas de milhares foram deslocadas no norte das Filipinas por conta da passagem do tufão Kammuri, que nesta terça-feira tocou solo e causou chuvas torrenciais além de "ventos violentos".

Dezenas de milhares de pessoas foram evacuadas em várias províncias antes da passagem do tufão, que atingiu a ilha de Luzon com ventos sustentados de 155 km/h e rajadas de 235 km/h, segundo a Agência Meteorológica do país (Pagasa, sigla em filipino).

O maior número de evacuados ocorreu na província de Sorgoson, ponto de entrada do tufão na ilha de Luzon, onde 55 mil pessoas em áreas de risco procuraram os abrigos temporários, segundo informações do governador da província, Francis Escudero.

Duas pessoas morreram na província de Mindoro Oriental, na ilha de Mindoro, segundo o governador da província, Bonz Dolor, enquanto que ontem à noite, aconteceram outras duas mortes, uma na província de Zambales e a outra na de Bicol.

A passagem do tufão levou as autoridades a anunciar hoje a suspensão de todas as operações no Aeroporto Internacional Ninoy Aquino, em Manila, resultando no cancelamento de várias centenas de voos de 23 companhias aéreas.

Kammuri também alterou o desenvolvimento dos Jogos do Sudeste Asiático, inaugurados no último sábado, com a participação de mais de 5,6 mil atletas, e nos quais as competições de oito modalidades foram adiadas ou suspensas.