O tufão Mindulle provocou nesta sexta-feira chuvas torrenciais e fortes rajadas de ventos durante passagem pela costa do Japão e provocou interrupção no fornecimento de energia em milhares de residências, além do cancelamento de uma centena de voos.

Este é o 16º tufão da temporada do Pacífico, que foi classificado como "muito forte" pela Agência Meteorológica do Japão (JMA), se aproximou hoje do leste do arquipélago nipônico e atingiu, com mais intensidade, as ilhas de Izu, ao sul de Tóquio, e a prefeitura de Chiba, ao leste da capital.