O tufão Vamco, o quinto ciclone a atingir as Filipinas em menos de um mês, deixou pelo menos 39 mortos, 22 desaparecidos e 50 feridos em sua passagem pelo norte do país, onde causou as piores inundações em décadas na capital, Manila.

Lama e destroços cobriram muitos bairros da cidade nesta sexta-feira depois de Vamco varrer o centro da ilha de Luzon. As inundações obrigaram moradores a se refugiarem nos telhados de suas casas.