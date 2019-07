Os túmulos de duas princesas alemãs que foram abertos nesta quinta-feira em um cemitério na Cidade do Vaticano para se tentar encontrar os restos mortais de Emanuela Orlandi, filha de 15 anos de um funcionário do Vaticano desaparecida em 1983, estão vazios.

A advogada da família Orlandi, Laura Sgrò, explicou o caso para a imprensa após acompanhar a exumação ordenada pela Procuradoria do Vaticano no chamado "Túmulo do Anjo", no qual acreditava-se que estava enterrada a princesa Sofia von Hohenlohe, falecida em 1836, e a sepultura ao lado, da princesa Carlota Frederica de Mecklemburgo, que morreu em 1840.