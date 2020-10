A Tunísia anunciou nesta quarta-feira a morte de mais 276 pessoas por Covid-19 em 24 horas, o maior número diário desde que o início da pandemia, em março, e por isso decidiu fechar suas fronteiras.

Com esse número, já são 1.153 vítimas da doença confirmadas no país, confirmando o aumento acentuado de óbitos no país, desde os 50 registrados no dia 27 de julho, data em que decidiu iniciar a flexibilização para tentar salvar a temporada turística, fundamental para a economia da Tunísia.