Desde 17 de março de 2020, quando o Uruguai proibiu a entrada de viajantes procedentes do exterior devido à crise sanitária da Covid-19, muito se falou sobre o retorno do turismo estrangeiro ao país e agora, quase 18 meses depois, a reabertura gradual que começa nesta quarta-feira enche o setor de esperança.

Depois de tanto tempo, o setor de turismo no país vê uma luz no final do túnel, pois os estrangeiros com propriedades no Uruguai finalmente poderão voltar a entrar. Mas é apenas o começo da reabertura.