O número de turistas estrangeiros caiu 65% entre janeiro e junho de 2020, com 440 milhões de viajantes a menos em comparação com o mesmo período do ano anterior, devido ao impacto da pandemia causada pelo novo coronavírus, segundo dados divulgados nesta terça-feira pela Organização Mundial do Turismo (OMT).

De acordo com o Barômetro do Turismo Mundial da OMT, na primeira metade deste ano foi registrada uma "queda sem precedentes" no setor devido ao fechamento de fronteiras adotado por muitos países, além de outras medidas implementadas para conter o avanço da Covid-19 que restringiram viagens, principalmente as internacionais.