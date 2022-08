O território mexicano recebeu 7,8% mais turistas internacionais em junho do que no mesmo mês de 2021, acompanhado por um aumento de mais de 20% nas receitas em divisas, informou nesta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística e Geografia (Inegi).

O México recebeu 3,36 milhões de turistas estrangeiros em junho de 2022, em comparação com 3,12 milhões no mesmo período do ano anterior, de acordo com o relatório do órgão autônomo.