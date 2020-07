O turismo na Itália perdeu 110 mil empregos temporários no mês de junho como resultado da crise provocada pela pandemia da Covid-19, 58,4% em relação ao ano anterior, de acordo com informações divulgadas nesta quinta-feira pela associação hoteleira italiana, Federalberghi.

A associação explicou que a situação do novo coronavírus e o medo de contágio levou a um grande número de cancelamento e a uma redução nas pernoites de 80,6% em relação ao mesmo mês de 2019, 93,2% no caso de turistas estrangeiros e 67,2% no mercado interno.