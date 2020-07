O setor de turismo perderá pelo menos US$ 1,2 trilhão, equivalente a 1,5% do produto bruto global (PGB), após quatro meses de paralisação quase total devido à pandemia da Covid-19, segundo a Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento (Unctad, sigla em inglês).

De acordo com os cenários projetados pelos economistas desse órgão técnico da ONU, se a paralisação do turismo durar oito meses, as perdas atingirão US$ 2,2 trilhões ou 2,8% do PGB.