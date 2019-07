As autoridades egípcias detiveram um turista que tirou uma foto diante das Pirâmide de Quéops com as nádegas de fora, em um novo episódio das controversas poses diante dessa maravilha da humanidade que enfurecem as autoridades locais.

No final do ano passado, um casal de dinamarqueses foi filmado nu em pose sexual em cima da pirâmide de Quéops. Agora foi a vez de um estrangeiro, sobre o qual não há informações, foi quis tirar uma foto com as calças abaixadas.