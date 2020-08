Pelo menos oito pessoas, seis turistas franceses e dois cidadãos nigerinos, foram mortos a tiros, neste domingo, por um grupo de homens desconhecidos na região de Koure, no sudoeste do Níger, disseram à Agência Efe fontes de segurança do país africano.

Os criminosos, que viajavam de motocicleta, abriram fogo contra os turistas franceses, o que também causou a morte de seu guia turístico e de seu motorista, ambos nascidos no Níger.

Eles também queimaram o veículo em que as vítimas viajavam antes de fugirem.

Segundo fontes, os homens armados conseguiram matar todos os ocidentais que faziam parte deste grupo turístico, sem sobreviventes.

A área de Koure, localizada a cerca de 55 quilômetros a sudeste da capital do país, abriga uma das últimas reservas de vida selvagem de girafas na África Ocidental, tornando-a um destino para turistas.

Embora nenhum grupo tenha assumido a responsabilidade pela ação até o momento, o ataque tem muitas semelhanças com os realizados por grupos jihadistas em toda a região do Sahel contra cidadãos ocidentais.