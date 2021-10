As autoridades do Chile anunciaram nesta quarta-feira que a partir de 1º de novembro, todas as pessoas que entrarem no país, sejam nacionais, residentes estrangeiros ou turistas, poderão evitar a quarentena de cinco dias caso apresentem PCR negativo realizado na chegada.

Esta modificação do chamado "Plano de Fronteiras Protegidas" visa dar maior mobilidade aos turistas estrangeiros que entram no país, promovendo desta forma a reativação de um dos setores mais atingidos pela pandemia.