LÍBANO GHOSN:EPA143. BEIRUT (LÍBANO), 08/01/2020.- El expresidente de Renault-Nissan, Carlos Ghosn, participa en una rueda de prensa en Beirut (Líbano), este miércoles. Ghosn defendió su inocencia en la primera comparecencia pública desde que se escapó de Japón en un avión privado el pasado 29 de diciembre. EFE/ Nabil Mounzer LEBANON GHOSN PRESS CONFERENCE:Beirut (Lebanon), 08/01/2020.- Former Nissan chairman Carlos Ghosn speaks during a press conference in Beirut, Lebanon, 08 January 2020. Ghosn on 08 January defended his innocence in his first public appearance since he escaped from Japan on a private plane on 29 December 2019 where he was on bail and under surveillance in Tokyo awaiting trial on financial misconduct charges. (Japón, Líbano, Tokio) EFE/EPA/NABIL MOUNZER