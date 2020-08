O ministro das Relações Exteriores da Turquia, Mevlüt Çavusoglu, acusou nesta terça-feira a Grécia de "enganar a Alemanha" nas tentativas de mediação do conflito no Mediterrâneo Oriental, enquanto o ministro alemão Heiko Maas ressaltou a necessidade do diálogo.

Ambos falaram juntos à imprensa em Ancara, aonde Maas chegou de Atenas para tentar reduzir a tensão entre Turquia e Grécia antes do encontro dos ministros das Relações Exteriores na quinta e na sexta-feira.