A Turquia acusou nesta segunda-feira as milícias curdas - as quais enfrenta desde a quarta-feira passada no nordeste da Síria - de terem esvaziado uma prisão na qual estavam reclusos membros do grupo jihadista Estado Islâmico (EI).

O ministro da Defesa turco, Hulusi Akar, afirmou que as tropas do país encontraram vazia uma prisão de integrantes do EI no território sírio a leste do rio Eufrates. Essa região, que a Turquia já controla, tem aproximadamente 109 quilômetros quadrados.