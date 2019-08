O Ministério da Defesa da Turquia anunciou nesta quarta-feira que chegou a um acordo com as autoridades militares dos Estados Unidos para criar uma zona sob controle militar turco no nordeste da Síria.

O anúncio acontece três dias após Erdogan reforçar a ameaça de intervir militarmente no nordeste da Síria em meio à falta de acordo que havia com os EUA sobre este assunto.