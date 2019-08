O Conselho Supremo de Rádio e Televisão da Turquia (RTÜK) começou a supervisionar as emissoras que oferecem serviços através da internet, de acordo com um decreto publicado nesta quinta-feira no Boletim Oficial do Estado.

O decreto determina que as emissoras online que funcionam na Turquia de dentro e fora do país serão controladas pelo RTÜK, estabelece a obrigação de todos os sites de adquirir uma licença desse órgão e ressalta que aquelas que têm sede no exterior precisam estabelecer uma filial na Turquia.