Um ataque aéreo efetuado pelo exército da Turquia no norte do Iraque matou nove supostos membros do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), segundo afirmou o Ministério de Defesa turco em comunicado divulgado nesta terça-feira.

O ataque faz parte de uma ampla operação militar aérea que, apoiada com artilharia, foi lançada ontem à noite contra supostos acampamentos do PKK na região iraquiana de Hakurk, indicou a nota.