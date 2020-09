O governo da Turquia anunciou nesta quinta-feira que as pessoas que testarem positivo para Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, e mentirem sobre com quem tiveram contato serão condenadas a até dois anos de prisão.

O Ministério do Interior comunicou oficialmente que se, durante o rastreio dos contatos, as autoridades descobrirem que uma pessoa diagnosticada com o vírus forneceu informação "incompleta, falsa ou contrária à verdade", será aberto um processo baseado no artigo 206 do Código Penal do país.