As autoridades da Turquia confiscaram uma carga de 1,2 tonelada de escama de pangolim no aeroporto de Istambul, informou nesta segunda-feira o Ministério de Comércio do país.

A mercadoria estava declarada como "osso", mas diante da suspeita de que poderia se tratar de partes de animais protegidos, os agentes da alfandega descobriram vários pacotes com escama de pangolim.