A Turquia encerrará a partir do dia 1º de julho o toque de recolher noturno e outras restrições impostas para tentar frear a pandemia de covid-19, anunciou nesta segunda-feira o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

"A partir de 1º de julho, suspenderemos todas as restrições de sair às ruas. O limite da música será à meia-noite. Serão encerradas as restrições nas viagens entre cidades e no transporte público urbano", comentou Erdogan em discurso transmitido pela emissora "NTV".