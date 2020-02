Uma fila de 20 tanques turcos cruzou nesta quinta-feira a fronteira turco-síria em direção à província de Idlib, onde continuam os combates entre as tropas do regime de Bashar al Assad e milícias rebeldes, para reforçar a presença turca na região.

Segundo a agência estatal turca "Anadolu", um comboio de caminhões que transportavam tanques chegou hoje à fronteira, no município de Reyhanli, onde os veículos foram descarregados para se dirigirem a Idlib, a 30 quilômetros de distância.

O objetivo é reforçar as tropas turcas, que mantêm 12 de postos de observação na província, o último ainda sob o controle das milícias islâmicas que enfrentam o regime de Damasco.

Nos últimos dias, o bombardeio das milícias pelo regime se intensificou, embora teoricamente Rússia, Irã e Turquia tenham se comprometido a impor um cessar-fogo em uma zona desmilitarizada.

Na segunda-feira passada, oito cidadãos turcos, cinco deles militares, foram mortos em um bombardeio, e as tropas turcas responderam com fogo pesado de artilharia contra as posições sírias.

Em entrevista coletiva em Ancara, transmitida nesta quinta-feira pela NTV, o porta-voz da presidência turca, Ibrahim Kalin, ressaltou que os postos de observação turcos em Idlib, alguns já cercados por tropas sírias, "ficarão" onde estão.

O representante descartou alterar os limites da zona desmilitarizada e garantiu que a Turquia "fará tudo o que for necessário para proteger civis e militares".

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, exigiu ontem que Assad retire as tropas do Idlib até ao final do mês. Até agora, as tropas turcas e sírias têm evitado um confronto direto em combate.