A Turquia impôs um toque de recolher durante os fins de semana para impedir a propagação do novo coronavírus, anunciou na segunda-feira o presidente do país, Recep Tayyip Erdogan.

"Tomamos a decisão de manter o toque de recolher do fim de semana pelo tempo necessário", disse o chefe de governo durante um discurso transmitido ao vivo na emissora "NTV".

A Turquia determinou um toque de recolher generalizado no último fim de semana pela primeira vez desde o início da pandemia. Entretanto, a medida foi anunciada apenas duas horas antes de entrar em vigor, o que levou a uma onda maciça de pessoas se aglomerando nas lojas para se abastecerem de alimentos.

Em resposta às críticas de suas ações, o Ministro do Interior, Süleyman Soylu, pediu demissão ontem à noite, mas uma mensagem da Presidência deixou claro horas depois que Erdogan não aceitou a renúncia.

O presidente declarou que o Estado está fornecendo ajuda financeira a 4,5 milhões de pessoas para ajudá-las a superar a crise e insistiu que não se submeterá a qualquer imposição, a começar pelas que diz vir recebendo do Fundo Monetário Internacional.

O toque de recolher é aplicado em 31 das 81 províncias da Turquia, que juntas representam quase 80% da população do país, incluindo todas as grandes cidades. A medida obriga todos os tipos de negócios a fechar, exceto farmácias e padarias, e só permite que trabalhadores de setores vitais, como saúde e infraestrutura, transporte, hotéis, cuidado de idosos e cuidado de animais, saiam de suas casas. O país tem 1.296 casos de coronavírus registrados, com 98 mortes. EFE

dt-iut/dr