As autoridades da Turquia interceptaram um navio com 111 migrantes e refugiados, incluindo 51 menores de idade, que tentavam chegar à ilha de Lesbos, na Grécia, de acordo com informações divulgadas nesta quinta-feira pela emissora turca "CNNTurk".

A guarda costeira turca interceptou o bote inflável próximo à costa da cidade turca de Ayvacik, na província de Çannakale, a cerca de 10 quilômetros de Lesbos.