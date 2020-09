O ministro do Interior da Turquia, Suleyman Soylu. EFE/Arquivo

O ministro do Interior da Turquia, Suleyman Soylu, relatou nesta terça-feira a prisão de um suposto comandante do braço turco do grupo terrorista Estado Islâmico (EI) que aparentemente planejava ataques.

"O chamado emir do EI foi detido com planos importantes e enviado para a prisão. Obrigado e parabéns às forças de segurança", escreveu o ministro em sua conta no Twitter.