O governo da Turquia proibiu nesta segunda-feira a exportação de máscaras de uso médico e ameaçou intervir nas empresas fabricantes que comercializarem os produtos com o exterior, em vez de venderem a produção ao Ministério da Saúde.

Além disso, o governo turco prometeu dar uma remuneração extraordinária para todos os profissionais de saúde do país.

"Paralisamos as exportações. As máscaras produzidas na Turquia não podem ser vendidas no exterior enquanto houver necessidade delas aqui", disse o ministro da Saúde, Fahrettin Koca, em entrevista coletiva.

"Sabemos que existem empresas que querem tirar proveito da pandemia e que mantêm contatos frequentes com o exterior. Ontem fizemos apreensões nos estoques de produtores e distribuidores. Os armazéns são controlados continuamente", acrescentou.

O ministro disse ainda que o governo convocou todas as empresas para negociações e assinou acordos com 20 delas.

"Para quem quiser agir de maneira diferente, aplicaremos um conjunto de medidas, incluindo a opção de confisco", alertou.

Koca anunciou também que todos os funcionários de saúde pública receberão o mais alto nível de incentivos salariais, geralmente concedidos com base em produtividade, e que sua pasta, que atualmente possui mais de 600 mil funcionários, contratará outros 32 mil.

A Turquia também encomendou à China 1 milhão de kits de testes rápidos para detectar o novo coronavírus, dos quais 50 mil já chegaram e 300 mil são esperados para esta semana.

Até o momento, 20 mil testes foram realizados na Turquia, com um resultado de 1.200 casos positivos. O número de mortes por Covid-19 no país é de 30.

Há uma semana, a Turquia ordenou o fechamento de praticamente todos os estabelecimentos de lazer, cultura e esporte e centros educacionais. O governo também suspendeu voos para 68 países, e pessoas com mais de 65 anos foram alertadas a não ir às ruas, embora não estejam previstas sanções em caso de descumprimento.