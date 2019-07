O governo da Turquia declarou nesta segunda-feira que suspendeu o acordo de readmissão de imigrantes fechado com a União Europeia em 2016, em resposta às sanções anunciadas pelo bloco contra Ancara pela exploração de gás em águas do Chipre.

O anúncio do ministro das Relações Exteriores, Mevlüt Çavusoglu, foi feito durante uma entrevista à emissora "TGRT", na qual vinculou a medida com as últimas sanções e com o fato de a UE ainda não ter suspendido a exigência de vistos para os cidadãos turcos.