A Turquia suspendeu até nova ordem os voos diretos com Brasil, África do Sul, Índia, Bangladesh, Nepal e Sri Lanka, países com cepas consideradas mais contagiosas do novo coronavírus, segundo um decreto do Ministério do Interior turco.

Em comunicado, a pasta indica que as pessoas que estiveram em um dos seis países mencionados nos 14 dias anteriores à chegada à Turquia precisam ter um exame de PCR negativo para covid-19 e necessitarão realizar uma quarentena de 14 dias em lugar a ser informado às autoridades, além de serem submetidas a outro teste ao final do período de isolamento.