A Turquia vacinou mais de 500 mil pessoas contra o coronavírus desde o início da campanha de vacinação com a CoronaVac, produzida pela farmacêutica chinesa Sinovac e que no Brasil é desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan, de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira pelo Ministério da Saúde.

Até as 12h de hoje (local, 4h de Brasília), 515.425 pessoas haviam recebido a primeira dose, a maioria trabalhadores da área da saúde, mas também alguns membros do governo e do parlamento, incluindo o próprio presidente, Recep Tayyip Erdogan.