O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi alvo de comentários irônicos em um conversa em que estavam o presidente da França, Emmanuel Macron, e os primeiros-ministros do Canadá, Justin Trudeau, e do Reino Unido, Boris Johnson.

As imagens, gravadas durante o jantar oferecido pela Rainha Elizabeth, anfitriã da Cúpula da Otan, que acontece nos arredores de Londres, foram publicadas no Twitter nesta quarta-feira pela emissora canadense "CBC", em versão editada e com legendas.

Na conversa, que ainda é presenciada pelo primeiro-ministro da Holanda, Mark Rutte e pela princesa britânica Anna, Macron pergunta, sem se referir a quem: "É por isso que chegou tão tarde?".

Trudeau responde em tom sarcástico, se referindo supostamente ao hábito de Trump de se alongar nas entrevistas coletivas, algo que aconteceu ontem.

"Se via como o queixo dos membros da equipe dele caía no chão", disse o primeiro-ministro canadense, querendo dizer que todos ficaram sonolentos durante o ato.

Os líderes da Otan participam hoje de um debate sobre o futuro da organização, após terem estado ontem em reuniões bilaterais e atos protocolares no Palácio de Buckingham e na sede do governo do Reino Unido. EFE

jm/bg