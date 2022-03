A "KCTV, emissora estatal de televisão da Coreia do Norte exibiu imagens nesta sexta-feira o lançamento do Hwasong-17, o novo míssil balístico intercontinental (ICBM) do exército do país, que foi disparado ontem e acredita-se, pode ter alcance de 15 mil quilômetros.

A apresentadora Ri Chung-hee, habitual encarregada dar as notícias mais importantes para o regime de Pyonyang, explicou que as Forças Estratégicas norte-coreanas lançaram com sucesso, em modo de teste, o míssil do aeroporto de Sunan, na capital norte-coreana.