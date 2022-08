O Twitter eliminou um vídeo publicado pela líder do partido de extrema-direita Irmãos de Itália, Giorgia Meloni, em que se via uma mulher ser estuprada em plena rua, sob a justificativa de que as imagens "violavam as regras" da rede social.

No lugar do tweet, que a política não deletou, agora há um aviso que se refere ao cancelamento devido ao descumprimento das normas da plataforma.