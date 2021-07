O Twitter anunciou nesta quarta-feira a eliminação da função de mensagens efêmeras que duram apenas 24 horas, o 'fleet', no estilo dos 'stories' do Facebook e do Instagram, menos de um ano após o lançamento, ocorrido mundialmente em novembro de 2020.

Em um post no blog corporativo, o gerente de produtos da empresa de tecnologia americana, Ilya Brown, reconheceu o fracasso dos 'fleets', que não levaram a um aumento na participação na rede social, como a companhia havia estabelecido como meta.