"A ministra de Negócios Exteriores participa na Semana Ibero-americana da Inovação Pública, na qual também toma parte a Secretária Geral Ibero-americana, Rebeca Grynspan

O evento aporta a apresentação de cinco projetos cidadãos para a proteção do meio ambiente

Marc Pons explicou que Andorra aposta por desenvolver o país com um laboratório onde todos os sectores se mantenham estreitamente ligados

A ministra de Negócios Exteriores de Andorra, Maria Ubach, participou na Semana ibero-americana da Inovação Pública, organizada pela Secretaria General Iberoa-mericana, que teve lugar do dia 10 ao 13 de novembro, com a participação também de Marc Pons, diretor de Actua, Pesquisa e Inovação, assim como da secretária geral Ibero-americana, Rebeca Grynspan.

Ubach afirmou que a inovação "deve-se pôr ao serviço da sustentabilidade”, para identificar as oportunidades e os riscos da revolução tecnológica, de maneira que as mudanças que se estão a originar tenham um “efeito acelerador na obtenção dos objetivos de desenvolvimento sustentável”.

"A inovação já não é um sector, mas sim uma habilidade –disse a ministra–; a inovação pública que surge de tantos e tão diferentes atores deve ter um papel central para enfrentar as mudanças climáticas, a desigualdade económica, a discriminação de género, a paz, a justiça, a boa governação ou o transito para a hábitos de consumo sustentáveis, e isto enquanto se gera um novo marco de relação entre Estado e cidadania", assegurou Ubach, quem acrescentou que " o que for virtual nunca poderá substituir o que é presencial, mas sim poderá complementá-lo e ampliar a produtividade, a competitividade e, sobretudo, a qualidade de vida".

Marc Pons, por seu lado, explicou que Andorra, pelas suas características geográficas, aposta por desenvolver o país em toda a sua dimensão como um laboratório onde os diferentes sectores, público, privado, académico e cidadania, estejam estreitamente ligados, com um diálogo e uma interação constantes que originem tanto as respostas às necessidades de cada sector, com as soluções aos desafios globais atuais e do futuro.

A Semana da Inovação Pública apresentou online e em aberto as iniciativas mais inovadoras na administração pública de governos nacionais e locais, parlamentos, universidades, organismos internacionais e laboratórios de inovação cidadã da região, com o objetivo de propor e desenhar em conjunto umas linhas futuras para o sector em Ibero-América.

Durante a semana apresentou-se o modelo HIP para a Inovação Pública, que promove uma mudança sistêmica mediante seis vetores baseados nas propriedades das redes, elaborou-se um documento de colaboração sobre laboratórios cidadãos e de governo, e emitiu-se recomendações para melhorar o ‘govtech’ em Ibero-América. Do mesmo modo, expôs-se cinco projetos cidadãos para a proteção do meio ambiente que se desenvolveram no Laboratório de Inovação Cidadã da Costa Rica de 2019 e, finalmente, apresentou-se a Carta Ibero-americana de Inovação Pública.

A ideia original da divisa escolhida por Andorra para a sua Presidência Pro Tempore da Conferência Ibero-americana, 'Inovação para o desenvolvimento sustentável: Objetivo 2030 – Ibero-América perante o desafio do coronavirus', nasce do anelo de vincular o processo de transição tecnológica com alcançar a sustentabilidade nas suas dimensões de meio ambiente, social e económica.

Ao despeito da grave e extraordinária situação relativa à aparição da pandemia da Covid-19, deu-se constância de que nestes últimos meses a divisa continua a ser igual ou inclusive mais vigente neste novo palco. Os desafios aos quais se enfrentam as sociedades são os mesmos, ou até mais intensos, e a ferramenta da inovação, tanto como o resultado científico o tecnológico como referente às necessárias mudanças de condutas, é hoje mais atual que nunca. De facto, a Covid-19 manifestou o potencial do desenvolvimento tecnológico para enfrentar os desafios atuais, assim como o custo humano de não inovar na era digital.

Mais informação

